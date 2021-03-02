Акция «0 рублей за РКО!» - Как открыть расчетный счет в Энерготрансбанке за 0 рублей



С 1 марта по 30 июля действует акционное предложение для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой — открывающих впервые расчетный счет в рублях в Энерготрансбанке.

В период действия акции на тарифных планах «Оптимальный», «Региональный» и «Стандартный» доступно:

  • открытие счета — 0 рублей;
  • ведение счета первые 4 месяца — 0 рублей.


Более подробно ознакомиться с тарифами можно в разделе «Корпоративным клиентам — Открытие и ведение счетов — Стандартные» на официальном сайте банка.




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