Акция Примсоцбанка - кэшбэк за покупки в «Перекрёстке»Пластиковые карты акция Примсоцбанк Кэшбэк
Участники Программы Лояльности карт «Мир» от Примсоцбанка смогут получить кэшбэк за покупки в сети супермаркетов «Перекрёсток». Так, если общая сумма чека равна или превышает 1500 рублей, возврат средств составит 5%.
Для того, чтобы принять участие в акции нужно:
- Убедиться, что карта платёжной системы «Мир» зарегистрирована на сайте privetmir.ru;
- Оплатить покупки в сети супермаркетов «Перекрёсток» картой «Мир»;
- Получить кэшбэк 5% за покупки на сумму чека от 1500 рублей.
Отметим, что максимальная сумма кэшбэка может составить 500 рублей в месяц, деньги вернутся на вашу карту в течение 3-5 дней с момента оплаты. При заказе товаров на сайте perekrestok.ru и с помощью сервиса «Перекрёсток. Быстро» кэшбэк в рамках акции не начисляется.
Акция продлится до 20 сентября 2020 года и будет действовать в следующих регионах РФ: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Кировская, Краснодарский, Курская, Липецкая, Москва и МО, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермский, Псковская, р. Башкортостан, р. Карачаево-Черкессия, р. Карелия, р. Марий Эл, р. Мордовия, р. Татарстан, Ростовская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербург и ЛО, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Ставропольский край, Тверская, Тульская, Тюменская, Удмуртская р., Ульяновская, Челябинская, Чувашская р., Ярославская.
Узнать о других акциях от Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.
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