Альфа-Банк начал эмиссию карт «Мир»Альфа-банк карта "МИР" платёжная система "Мир"
С апреля 2017 года Альфа-Банк приступил к эмиссии карт национальной системы платёжных карт (НСПК) «Мир». Клиенты банка могут оформить карту классической категории сроком на 5 лет. Карта выпускается с чипом и обладает полным функционалом платёжной карты по которой:
- можно вносить деньги,
- можно снимать деньги в банкоматах,
- оплачивать товары и услуги в России.
Карта «МИР» позволяет осуществлять эти операции в том числе и через интернет.
Карту «МИР» может заказать любой клиент, у которого есть пакет услуг банка. Оформить карту можно в отделении банка или по телефону call centre. Все банкоматы Альфа-Банка уже настроены для работы с картой «МИР». Комиссия за снятие и внесение наличных с платёжных карт «Мир» в банкоматах и кассах банка не взимается.
Первые карты российской национальной системы платежных карт «МИР» были выпущены в декабре 2015 года. На текущий момент к системе присоединилось уже более 300 банков. Планируется, что карта получит максимальное распространение в России. Предусмотрен также ее выход за рубеж за счет кобейджинговых (совместных) карт с международными платежными системами. Система «Мир» создана в рамках программы импортозамещения и является государственным проектом, который должен сделать все платежные операции внутри страны бесперебойными и не зависящими от сторонних факторов.
Платёжная система «МИР» - по состоянию на 12 апреля 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 333 банков, из которых только 65 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступили к выпуску карт), и 157 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
Источник: Альфа-Банк, 11.04.2017г.
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