АО Банк «ККБ» обеспечил доступ к сервису Apple Pay по картам Visa

АО Банк «ККБ» обеспечил доступ к сервису Apple Pay по картам VisaПластиковые карты VISA Apple Pay Консервативный коммерческий банк
С 02 февраля 2021 года у клиентов АО Банк «ККБ» появилась возможность оплачивать свои покупки по картам Visa при помощи iPhone, iWatch устройств (по технологии Apple Pay). Теперь клиенты Банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты.
Сервис Apple Pay стал доступен владельцам карт Visa АО Банк «ККБ», который является участником международной платежной системы Visa под спонсорством ПАО ФК «ОТКРЫТИЕ». Обслуживание карточного портфеля осуществляется собственным процессинговым центром АО Банк «ККБ».
Сервис доступен для всех клиентов банков, использующих смартфоны. Работа приложения осуществляется на следующих моделях iPhone: iPhone 6 и 6 Plus, 6s и 6s Plus; iPhone SE; iPhone 7 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Apple Pay поддерживается также на смарт-часах iWatch, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих c iPhone 5s и выше. Благодаря новому сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн – в приложениях с поддержкой Apple.
Для привязки карты к аккаунту Apple Pay необходимо:
- Открыть приложение Wallet.
- Нажать на знак “+”, добавив платежную карту в систему.
- Заполнить необходимые данные/ сфотографировать карту и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении..
- Завершить регистрацию, дождавшись уведомления об успешной привязке карты. Стоит убедиться, что приложение для бесконтактных платежей на iPhone действительно работает с картой вашего банка.
Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Если сумма покупки меньше 3000 рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 3000 рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или PIN-коду.
Сервис Apple Pay соответствует самым высоким требованиям безопасности – номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления транзакций используется уникальный токен – 16-значная комбинация цифр.
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