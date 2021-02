АО Банк «ККБ» обеспечил доступ к сервису Apple Pay по картам Visa

Открыть приложение Wallet.



Нажать на знак “+”, добавив платежную карту в систему.



Заполнить необходимые данные/ сфотографировать карту и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении..



Завершить регистрацию, дождавшись уведомления об успешной привязке карты. Стоит убедиться, что приложение для бесконтактных платежей на iPhone действительно работает с картой вашего банка.



Сервис Apple Pay стал доступен владельцам карт Visa АО Банк «ККБ», который является участником международной платежной системы Visa под спонсорством ПАО ФК «ОТКРЫТИЕ» . Обслуживание карточного портфеля осуществляется собственным процессинговым центром АО Банк «ККБ».Сервис доступен для всех клиентов банков, использующих смартфоны. Работа приложения осуществляется на следующих моделях iPhone: iPhone 6 и 6 Plus, 6s и 6s Plus; iPhone SE; iPhone 7 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Apple Pay поддерживается также на смарт-часах iWatch, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих c iPhone 5s и выше. Благодаря новому сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн – в приложениях с поддержкой Apple.Для привязки карты к аккаунту Apple Pay необходимо:Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Если сумма покупки меньше 3000 рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 3000 рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или PIN-коду.Сервис Apple Pay соответствует самым высоким требованиям безопасности – номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления транзакций используется уникальный токен – 16-значная комбинация цифр.