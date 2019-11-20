Apple Pay стал доступен держателям карт Visa и Mastercard Банка «Агророс»Apple Pay MasterCard VISA Банк "Агророс"
Держатели карт Visa и Mastercard Банка «Агророс»* с 19 ноября 2019г. могут воспользоваться удобным платежным сервисом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств, поддерживающих Apple Pay.
В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. При добавлении карты в Apple Pay, ее номер не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Карте присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который сохраняется в зашифрованном виде в защищенном разделе памяти устройства. Для авторизации каждой транзакции используется уникальный одноразовый секретный код, который генерируется динамически.
Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить дебетовую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. Apple Pay позволяет также очень просто совершать покупки в приложениях и на веб сайтах одним касанием пальца к устройству Touch ID на смартфоне или планшете. С Apple Pay нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в браузере Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях смартфонов, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях планшетов. Apple Pay также может использоваться в Safari на любом компьютере Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra с подтверждением оплаты через iPhone 6 или более новой модели, либо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
Подробная информация о платежном инструменте Apple Pay доступна на официальном сайте компании Apple.
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