Автокредит наличными на покупку автомобиля в Банке ПТБ!Автокредит Промтрансбанк
В Банке ПТБ действует супер предложение – АВТОКРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ на приобретение любого автомобиля, нового из салона или подержанного.
С наличными деньгами Вы можете:
- выбрать именно то авто, о котором мечтаете, независимо от того, что есть в наличии в автосалоне,
- получать скидки при приобретении машины наличными деньгами,
- не оформлять КАСКО, личное страхование и страхование GAP,
- если есть необходимость в оформлении КАСКО, то сделать это можно там, где выгодно Вам,
- не переплачивать посредникам за покупку автомобиля.
АВТОКРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ в ПТБ не имеет страховок, единовременных комиссий и любых прочих дополнительных платежей – Вы платите честную ставку – 13,9%. Сумма автокредита наличными до 2 000 000 рублей.
Что Вам необходимо сделать:
- Выбрать автомобиль, который Вам нравится.
- Оформить автокредит наличными в офисе ПТБ.
- Получить деньги на руки.
- Купить любой автомобиль и поставить на учет в ГИБДД.
Комментирует Айдар Мустафин, начальник Управления кредитования ПТБ: – Судите сами, в отделениях ПТБ ставка по Автокредиту наличными составляет всего 13,9% годовых (оформлять кредит в отделении ВЫГОДНЕЕ!). Главный плюс наших автокредитов — получение необходимой суммы денег сразу наличными на руки, отсутствие любых видов дополнительных платежей.
Заполняйте дистанционную заявку прямо сейчас и будьте в числе первых!
Одобрим в течение 2-х часов и машина мечты – Ваша! Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999.
А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть Вас в наших отделениях.
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