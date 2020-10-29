Автокредит наличными на покупку автомобиля в Банке ПТБ!



В Банке ПТБ действует супер предложение – АВТОКРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ на приобретение любого автомобиля, нового из салона или подержанного.

С наличными деньгами Вы можете:
  • выбрать именно то авто, о котором мечтаете, независимо от того, что есть в наличии в автосалоне,
  • получать скидки при приобретении машины наличными деньгами,
  • не оформлять КАСКО, личное страхование и страхование GAP,
  • если есть необходимость в оформлении КАСКО, то сделать это можно там, где выгодно Вам,
  • не переплачивать посредникам за покупку автомобиля.


АВТОКРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ в ПТБ не имеет страховок, единовременных комиссий и любых прочих дополнительных платежей – Вы платите честную ставку – 13,9%. Сумма автокредита наличными до 2 000 000 рублей.

Что Вам необходимо сделать:
  1. Выбрать автомобиль, который Вам нравится.
  2. Оформить автокредит наличными в офисе ПТБ.
  3. Получить деньги на руки.
  4. Купить любой автомобиль и поставить на учет в ГИБДД.


Комментирует Айдар Мустафин, начальник Управления кредитования ПТБ: – Судите сами, в отделениях ПТБ ставка по Автокредиту наличными составляет всего 13,9% годовых (оформлять кредит в отделении ВЫГОДНЕЕ!). Главный плюс наших автокредитов — получение необходимой суммы денег сразу наличными на руки, отсутствие любых видов дополнительных платежей.

Заполняйте дистанционную заявку прямо сейчас и будьте в числе первых!

Одобрим в течение 2-х часов и машина мечты – Ваша! Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999.

А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.

Мы рады видеть Вас в наших отделениях.



Материалы по теме