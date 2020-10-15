Автокредит по акции на новый автомобиль KIA от ГЕНБАНКа



Официальный дилер KIA в Республике Крым ООО «ЧЕРНОМОР АВТО» г. Симферополь и ООО «ЛЮКС АВТО» г. Севастополь, совместно с банком-партнером АО «ГЕНБАНК», объявляет о проведении акции: При покупке нового автомобиля марки KIA с привлечением кредитных средств Вы получаете выгоду от 20 000,00 рублей до 45 000,00 рублей в зависимости от модели приобретаемого автомобиля (Субсидии ограничены квотами и распространяются на определенный перечень автомобилей. Подробности необходимо уточнять непосредственно в автосалоне.)

Выгодная процентная ставка от 11.5% годовых без дополнительных комиссий.

  • Ставка в рублях: 11,50%
  • Первоначальный взнос: от 15%
  • Сумма кредита: до 3 000 000 руб.
  • Срок кредита: до 84 мес.


Основные преимущества:
  • Фиксированная процентная ставка
  • Отсутствие скрытых комиссий
  • Возможность подтверждения доходов справкой по форме Банка
  • Наличие постоянной регистрации в регионе присутствия Банка не является обязательным условием
  • Возможность досрочного погашения в любое время без штрафных санкций
  • Иные обязательные платежи и комиссии отсутствуют
  • Возможность привлечь созаемщика или поручителя


Требование по страхованию залога: Обязательное страхование приобретаемого ТС по рискам КАСКО в аккредитованной Банком страховой компании непрерывно, в течение срока действия договора потребительского кредита. При этом срок действия договора КАСКО должен составлять не менее 12 месяцев. Выгодоприобретателем по договору страхования по рискам «угон/хищение», «ущерб» и «конструктивная гибель» указывается Банк. При оформлении Кредита без страхования по рискам КАСКО процентная ставка увеличивается на 2% в установленном порядке. При стаже вождения лиц, допущенных к управлению ТС, менее 3 лет оформление полиса КАСКО обязательно.

Срок проведения акции - до 30 ноября 2020г.

Подробную информацию об условиях акции можно получить в офисах АО «ГЕНБАНК» и по телефонам: 8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55(в Крыму).

Подать заявку можно на сайте Банка.




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