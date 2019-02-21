АвтоВазБанк присоединяется к банку ТРАСТ

АвтоВазБанк присоединяется к банку ТРАСТАвтовазбанк Банк «ТРАСТ»
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АВТОВАЗБАНК
АВТОВАЗБАНК
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (АО Банк АВБ, ОГРН 1026300002200, ИНН 6320006108, КПП 632401001, место нахождения: 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а) уведомляет о том, что 25 декабря 2018 года (Решение № РБ-48/1145) единственным акционером АО Банк АВБ принято решение о реорганизации АО Банк АВБ в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО), ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, КПП 770101001, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1).
В результате реорганизации в форме присоединения к Банку «ТРАСТ» (ПАО), как к правопреемнику, перейдут все права и обязанности АО Банк АВБ.
Реорганизация будет проведена в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Датой завершения реорганизации будет являться дата внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, и о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица.
Ориентировочная дата внесения указанных записей – 07 марта 2019 года.
Информация о завершении процедуры реорганизации будет размещена на сайте АО Банк АВБ по адресу: avbbank.ru, а также на сайте Банка «ТРАСТ» (ПАО): trust.ru.
После завершения реорганизации Банк «ТРАСТ» (ПАО) станет правопреемником АО Банк АВБ и продолжит в полном объеме выполнять все обязательства и требования, вытекающие из условий действующих договоров, ранее заключенных АО Банком АВБ, вам не потребуется их перезаключать.
Банк ТРАСТ
Банк ТРАСТ
С даты реорганизации номера счетов клиентов будут изменены и переведены на обслуживание в Филиал Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в г. Москве. Обращаем ваше внимание, что с даты реорганизации расчетные операции по вашим счетам будут доступны только по новым реквизитам. Информацию о вашем новом номере счета (-ов) вы можете получить у сотрудников АО Банка АВБ.
Платежные реквизиты Банка «ТРАСТ» (ПАО)
- для перечисления средств в рублях РФ:
Банк получателя: Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва
ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567,
КПП 770143001
БИК: 044525576 Корр. счет: 30101810145250000576 в ГУ Банка России по ЦФО
- для перечисления средств в долларах США (USD):
Корр. счет. № 30109840900000985936 в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва
SWIFT: JSNMRUMM
Beneficiary bank / Банк получателя: National Bank TRUST
SWIFT: NBTRRUMM
- для перечисления средств в Евро (EUR):
Acc. № 0103886388 with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt Am Main.
SWIFT: OWHBDEFF
Корр. счет. № 30109978900000985934 в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва
SWIFT: JSNMRUMM
Beneficiary bank / Банк получателя: National Bank TRUST
SWIFT: NBTRRUMM
Просим своевременно уведомить ваших партнеров и контрагентов об изменении реквизитов счетов для их корректного указания с даты завершения реорганизации в расчетных документах и иных распоряжениях о перечислении денежных средств на ваши счета.
Уведомление налоговых органов, ПФР и ФСС об изменении реквизитов ваших банковских счетов является обязанностью Банка. Обязанность налогоплательщика/плательщика страховых взносов (Клиента Банка) уведомлять налоговый орган, ПФР и ФСС об изменении указанных реквизитов Налоговым кодексом РФ и Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ не предусмотрена.
С даты завершения процедуры реорганизации кассовое обслуживание по вашим счетам будет осуществляться в Операционном офисе «Преображенский» Филиала Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москве, расположенном по адресу: 107258, Москва, 1-я ул. Бухвостова, д.12/11, корп.20.
Информация для клиентов юридических лиц по использованию денежной чековой книжки, полученной в АО Банке АВБ:
Денежная чековая книжка подлежит переоформлению. Переоформление можно осуществить с даты реорганизации в Операционном офисе «Преображенский» Филиала Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москве при предоставлении следующих документов:
- денежная чековая книжка, выданная АО Банком АВБ с неиспользованными чеками;
- заполненное и подписанное заявление на получение новой денежной чековой книжки.
Комиссия за переоформление денежной чековой книжки не взимается.
Денежные чеки, выписанные в период с 01.03.2019 года до даты завершения реорганизации, содержащие реквизиты АО Банка АВБ, будут приниматься к оплате в Операционном офисе «Преображенский» Филиала Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москве в течение десяти дней с даты его выдачи, указанной в чеке. При исчислении срока дата выдачи чека в расчет не принимается.
За получением дополнительной информации вы можете обратиться в АО Банк АВБ либо по телефону:8 800 100 1988
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