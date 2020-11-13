Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» сообщает об открытии нового корреспондентского счета для расчетов в китайских юанях

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» сообщает об открытии нового корреспондентского счета для расчетов в китайских юаняхБанк «АГРОПРОМКРЕДИТ» SWIFT (СВИФТ)
Уважаемые клиенты!
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» сообщает Вам об открытии нового корреспондентского счета для расчетов в китайских юанях. Новый корреспондентский счет открыт в ПАО Сбербанк.
Реквизиты счета:
Номер корреспондентского счета: 30109156900000001499
АО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ, Россия SWIFT AGCORUMM
в ПАО Сбербанк, Россия SWIFT: SABRRUMM
Убедительно просим его использовать для расчетов с 16 ноября 2020 года.
Корреспондентский счет для платежей в китайских юанях VTB BANK (EUROPE) SE Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» будет закрыт 30.11.2020.
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