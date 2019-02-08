Банк Долинск изменил правила CashBack-а

Банк Долинск изменил правила CashBack-аMasterCard КБ «Долинск» Кэшбэк
Внимание! Обновлены условия программы CashBack с 01 февраля по 30 апреля 2019 г.
Получайте до 2000 рублей ежемесячно на дебетовые карты MasterCard Mass и MasterCard Gold.
С 01 февраля 2019 г. обновлены условия программы, теперь Вы получаете бонус при оплате покупок и услуг:
- на АЗС;
- в местах общественного питания, ресторанах;
- в аптеках;
- в магазинах товаров для дома, ремонта, строительных материалов.
Выплата CashBack производится в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
С подробностями об изменениях в тарифе можно ознакомиться в документе, в офисах Банка или по тел.: (4242) 49-40-14
CashBack – сумма бонуса, начисляемого на карточный счет клиента, при выполнении условий программы. Бонус начисляется на каждую покупку, код которой входит в список кодов условия программы.
Коды MCC - код категории продавца, классифицирующий вид деятельности торговой точки в операции оплаты по банковским картам в торгово-сервисном предприятии:
- 5541 – станции заправки автомобилей;
- 5542 – автоматизированные заправки автомобилей;
- 5812 – места общественного питания, рестораны;
- 5912 – аптеки;
- 5251 – скобяные товары в розницу (товары, как: мелкие электрические приборы, провода, гайки, болты, гвозди, шурупы, молотки, отвертки и другие мелкие инструменты, кольцевые прокладки, ключи, лампочки, скобы и сантехническое оборудование. Для крупных складов или сети магазинов, торгующих товарами для дома со скидкой, рассчитанных на широкую публику, используется );
- 5200 – товары для дома (Торговые точки, ориентированные на широкую публику, предлагающие богатый выбор товаров для дома, таких как: обои, краски, лесоматериал, садовые принадлежности, электрические и осветительные приборы, а также декорирующие материалы. Эти торговые
точки предлагают как "готовые" товары, например, раковины, шкафчики и двери, так и наборы "Сделай сам".);
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