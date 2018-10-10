Банк Долинск обновил правила CashBack-а

Банк Долинск обновил правила CashBack-аMasterCard КБ «Долинск» Кэшбэк
Банк "Долинск" обновил условия программы CashBack действующие с 01 октября по 31 декабря 2018 г.
Получайте до 2000 рублей ежемесячно на дебетовые карты MasterCard Mass и MasterCard Gold, теперь - и за покупки товаров для спорта.
Осень - самое время основательно подготовиться к предстоящему зимнему спортивному сезону: купить комплект горных лыж или сноуборда, обзавестись коньками или утеплиться новым зимним костюмом для прогулок по лесу. Главное - оплачивайте покупки вашей картой от Банка "Долинск" и получайте приятный бонус!
Коды MCC (код категории продавца, классифицирующий вид деятельности торговой точки в операции оплаты по банковским картам в торгово-сервисном предприятии) по которым начисляются бонусы:
- 5541 – станции заправки автомобилей;
- 5542 – автоматизированные заправки автомобилей;
- 5812 – места общественного питания, рестораны;
- 5912 – аптеки;
- 5941 – спорттовары;
В первый рабочий день каждого месяца в АБС будет запускаться операция, которая определит карты клиентов, выполнивших условия программы и вычислит для этих карт размер бонуса по каждой транзакции, код которой входит в список кодов программы. Далее все бонусы по транзакциям карты суммируются и зачисляются на карточный счет клиента. Каждому клиенту, при зачислении бонуса на счет, отправляется СМС следующего
содержания: «Уважаемый Иван Иванович. Благодарим Вас за участие в программе CashBack и зачисляем на Ваш счет бонус в размере 105 руб.»
С подробностями об изменениях в тарифе можно ознакомиться в документе, в офисах Банка или по тел.: (4242) 49-40-14
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