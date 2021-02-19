Банк «КУБ» предлагает пополнение электронных кошельков онлайн

Банк «КУБ» предлагает пополнение электронных кошельков онлайнКредит Урал Банк (КУБ) электронные деньги мобильное приложение
Пользуетесь электронными кошельками?
Предлагаем быстрый и удобный способ пополнения баланса своего кошелька в интернет-банкинге «КУБ-Direct» и приложении «КУБ-Mobile 2.0» .
Пара кликов — и готово: «Платежи» → «Выполнить платеж» → «Электронные кошельки» → Выбор провайдера → «Заплатить».
Экономьте время и пополняйте электронные кошельки онлайн — удобно и просто!
Подробная информация по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме