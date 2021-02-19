Банк «КУБ» предлагает пополнение электронных кошельков онлайн



Пользуетесь электронными кошельками?

Предлагаем быстрый и удобный способ пополнения баланса своего кошелька в интернет-банкинге «КУБ-Direct» и приложении «КУБ-Mobile 2.0» .

Пара кликов — и готово: «Платежи» → «Выполнить платеж» → «Электронные кошельки» → Выбор провайдера → «Заплатить».

Экономьте время и пополняйте электронные кошельки онлайн — удобно и просто!

Подробная информация по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933.



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