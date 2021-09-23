Банк «Кузнецкий» обновил ассортимент монет из драгоценных металлов

Банк «Кузнецкий» обновил ассортимент монет из драгоценных металловДеньги монеты памятные монеты Банк «Кузнецкий»
В Банк «Кузнецкий» поступили новые памятные монеты из серебра: «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» и «Паровоз Черепановых». Каждая монета выполнена из серебра 925 пробы, номиналов «3 РУБЛЯ», тираж – 3000 шт., отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга
На монете серии «Космос» под названием «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» размещен рельефный портрет К.Э. Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул; внизу вдоль канта — надпись: «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ».
На другой монете под название «Паровоз Черепановых» из серии «Изобретения России» на реверсе выполнено в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне изображений заводских построек; имеются надписи, вверху справа вдоль канта: «ПАРОВОЗ ЧЕРЕПАНОВЫХ», внизу: «1834».
Монеты – это запоминающийся подарок, который можно подарить партнеру по бизнесу, друзьям, близким для любого события или пополнить свою коллекцию. Тематика монет очень разнообразна. В Банке «Кузнецкий» можно найти подходящий вариант на все случаи.
Более подробную информацию можно получить в Головном офисе Банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме