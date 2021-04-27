Банк «Кузнецкий» выпускает карты «МИР» с бесконтактным чипом

Банк «Кузнецкий» выпускает карты «МИР» с бесконтактным чипомДенежные переводы и платежи карта "МИР" Банк «Кузнецкий»
Банк «Кузнецкий» выпускает карты национальной платежной системы «МИР» с бесконтактным чипом по тарифам «Зарплатные карты», «Оптимальный МИР», «МИР Премиум социальная» и Карта Привилегий.
С помощью указанных карт, кроме уже привычных для каждого держателя операций по получению наличных, оплаты товаров и услуг в торгового-сервисных предприятиях, в т.ч. сети Интернет: оплаты услуг ЖКХ, ТВ и др. в системе ДБО kuzbank-онлайн, так же можно получать дополнительные бонусы: например, по зарплатным картам и «Карте Привилегий» Банк начисляет cash back за совершенные покупки в размере 1-2% от размера покупок, по социальным картам и «Картам Привилегий» – ежемесячное начисление процентов на остаток денежных средств на счет карты в размере 4%.
Кроме этого, каждый держатель любой карты МИР ПАО Банк «Кузнецкий» может стать участником Программы лояльности Платежной системы МИР и получать cash back за покупки, совершенные у партнеров указанной Программы. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://privetmir.ru.
Каждый клиент ПАО Банк «Кузнецкий» сможет найти соответствующий предпочтениям вариант карты МИР и оформить ее в любом офисе Банка.
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