Банк напоминает о мерах безопасности при использовании банковских карт

Банк напоминает о мерах безопасности при использовании банковских картПластиковые карты Кредит Урал Банк (КУБ) безопасность
Несмотря на то, что безопасность систем Кредит Урал Банка постоянно совершенствуется с учетом актуальных рисков и угроз, настоятельно рекомендуем клиентам соблюдать меры информационной безопасности. Чтобы не попасть на крючок, достаточно придерживаться универсального правила – никогда и никому не сообщать конфиденциальную информацию по карте. Банк «КУБ» (АО) напоминает жителям города о безопасном использовании банковских карт и сообщает о новых сценариях мошенничества.
"Мошенничество по телефону"
Телефонное мошенничество с использованием социальной инженерии остаётся самым распространенным способом хищения средств со счетов физических лиц. Злоумышленники скрывают номера телефонов, подделывая их под реальные номера банков или государственных учреждений, и вынуждают потенциальную жертву под тем или иным предлогом перевести деньги или сообщить данные карты. Часто главными причинами доверия к мошенникам становятся их «профессиональные» качества: настойчивость, вежливость, хорошая осведомлённость и знание персональных данных собеседника. В период отпусков мошенники под видом представителей известных авиакомпаний предлагают вернуть деньги за отменённый тур: назвав номер рейса или цену билетов, они также просят продиктовать номер, срок действия и трёхзначный код с обратной стороны карты, чтобы сразу совершить возврат средств.
Как защититься? Если подозрительный звонок поступил с внешне официального номера, то необходимо уточнить контактные данные сотрудника, незамедлительно повесить трубку, вручную набрать номер организации, указанный в официальных источниках, и озвучить специалисту свою ситуацию. Помните, что для получения перевода физическому лицу нужно сообщить только номер карты, а всю остальную информацию — срок действия, имя владельца, код CVV2/CVC2 (три цифры, расположенные на обратной стороне карты), идентификатор и секретный код для входа в интернет-банк — ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам.
Мошеннические сайты в интернете
В последнее время широкое распространение получило мошенничество, связанное с выплатой социальных пособий. Злоумышленники создают интернет-сайты, имитирующие государственные порталы для выплат пособий семьям с детьми. Внешне такие сайты, как правило, либо полностью копируют официальный портал, либо очень на него похожи. На таких ресурсах-двойниках сообщается, что для оформления заявления на выплаты нужно оставить на сайте личные данные, а также реквизиты банковской карты.
Как защититься? Даже если сайт выглядит подлинным, нужно внимательно сверить адрес сайта с доменным именем официального ресурса организации, а также изучить его содержимое на наличие грамматических ошибок и недоработок вёрстки. Как правило, ссылки на фишинговые сайты-подделки распространяются в электронных сообщениях и в социальных сетях, поэтому официальный адрес организации из федеральных источников лучше вводить вручную в строке браузера.
Кредитная история от мошенников
Другой сценарий мошенничества связан с проверкой кредитной истории. Лже-организации выдают себя за посредника между заёмщиком и Бюро кредитных историй (БКИ). При попытке посмотреть свою кредитную историю граждане попадают на фальшивые сайты, где им обещают предоставить эту информацию после оплаты и заполнения анкеты с персональными данными. На сайтах таких компаний предлагают не только получить отчет, но и оформить платную подписку для отслеживания «критических изменений в кредитной истории».
Как защититься? Важно помнить, что по закону кредитный отчет из БКИ может получить только сам заёмщик или организация, у которой есть согласие заёмщика (например, банк, в котором планируется оформление кредита). Право на доступ к кредитной истории есть у наследников, законных представителей или нотариусов, которые ведут наследственные дела. Никакие другие посредники не имеют доступа к кредитным историям. Кроме того, кредитную историю можно проверить самостоятельно и бесплатно в БКИ два раза в год. Запросить отчет можно в офисе БКИ или дистанционно – с помощью портала «Госуслуги».
Банковские технологии постоянно актуализируются, чтобы проведение финансовых операций было простым, удобным и безопасным. Однако, какими бы надёжными ни были современные системы, сохранность денежных средств зависит и от действий самих держателей карт. При любых сомнениях в подлинности сайта или честности звонящего обращайтесь по телефону в круглосуточный Контакт-центр Кредит Урал Банка: +7 (3519) 248 933.
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