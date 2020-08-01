Банк Нейва в честь запуска услуги Apple Pay проводит конкурс Apple Play

Банк Нейва в честь запуска услуги Apple Pay проводит конкурс Apple PlayПластиковые карты Банк "Нейва" Apple Pay
В честь запуска в Банке «НЕЙВА» Apple Pay с 1 по 31 августа проводим конкурс «Apple Pay — Apple Play»! Участвуйте — условия самые простые!
Весь месяц мы планируем разыгрывать призы среди клиентов банка:
- сертификаты в интернет-магазин Lamoda на 4000 рублей;
- сертификаты в интернет-магазин Ozon на 1000 рублей;
- оплата мобильной связи;
- главный приз — часы Apple Watch!
Чтобы стать участником розыгрышей еженедельных призов — достаточно всего лишь оплачивать покупки и услуги нашими картами VISA!
Чтобы участвовать в розыгрыше главного приза — часов Apple Watch — нужно оплачивать покупки и услуги нашими картами на общую сумму 30?000 рублей!
Участвуйте! Выигрывайте!
Банк «НЕЙВА»: Рады радовать новым!
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