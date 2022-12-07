Банк России выпускает монету «100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений

Банк России выпускает монету «100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделенийДеньги монеты Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 6 декабря 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений» (каталожный номер 5111-0477).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
каталожный номер 5111-0477
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение главного здания ФСБ на Лубянской площади, над ним — выполненное в цвете изображение эмблемы Службы контрразведки ФСБ на матовом поле; по окружности имеется рельефная надпись, разделенная точкой: «100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Материал подготовлен по информации Пресс-службы Банка России.
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