Банк России выпускает в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос»Деньги монеты Банк России памятные монеты серебряные монеты
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту был запущен с космодрома Байконур на околоземную орбиту. Полет первого космонавта ознаменовал прорыв человечества в космическое пространство.
31 марта 2021 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос»:
— серебряную номиналом 25 рублей;
— серебряную номиналом 25 рублей с цветным покрытием;
— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей;
— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием.
Описание монет из драгоценного металла:
Серебряные монеты номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
25 рублей оборотная сторона
На оборотной стороне:
— монеты номиналом 25 рублей (каталожный № 5115-0155) расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных – зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца; внизу по окружности имеются надписи: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС».
60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук;
— монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием (каталожный № 5115-0156) расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды в виде вставки из искусственного камня на фоне выполненных в цвете стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных – зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца; внизу по окружности имеются надписи: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС».
60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты – 0,5 тыс. штук.
Описание монет из недрагоценных металлов:
Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монет рифленая.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки – надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.».
25 рублей 2021
На оборотной стороне:
— монеты номиналом 25 рублей (каталожный № 5015-0057) расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне стилизованного изображения звездного неба; имеются надписи, вверху по внутренней окружности: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», на кольце: «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС».
5015-0057
Тираж монеты – 850,0 тыс. штук;
— монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием (каталожный № 5015-0058) расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне выполненного в цвете стилизованного изображения звездного неба; имеются надписи, вверху по внутренней окружности: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», на кольце: «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС».
5015-0058
Тираж монеты – 150,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Материал подготовлен с использованием материала Пресс-службы Банка России.
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