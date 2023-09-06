Банк России выпусктил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российс



Банк России 5 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (каталожный № 5111-0489).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
каталожный № 5111-0489 (46242 bytes)
каталожный № 5111-0489

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты на матовом поле размещены рельефное изображение стелы из фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и выполненное в цвете изображение расположенных с двух сторон от стелы флагов Российской Федерации; имеются рельефные надписи: по окружности — «СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», разделенная точкой, внизу в две строки — «30 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.




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