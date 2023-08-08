Банк России выпустил памятную серебряную монету 2 рубля, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову

Банк России выпустил памятную серебряную монету 2 рубля, посвященную советскому поэту Расулу ГамзатовуДеньги монеты Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 8 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову. Его книги выходили миллионными тиражами на разных языках мира. Многие его стихи легли в основу песен. Одна из них — «Журавли» — стала символом памяти о солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Монета «Поэт Р.Г. Гамзатов, к 100-летию со дня рождения» (каталожный номер 5110-0181) выходит в серии «Выдающиеся личности России».
Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
каталожный номер 5110-0181
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Р.Г. Гамзатова и летящих журавлей, а также факсимиле подписи поэта и годы его жизни: «1923» и «2003», вписанные в стилизованный контур горной вершины.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
По информации Пресс-службы Банка России.
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