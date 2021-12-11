Банк России выпустил памятные монеты «Атомный ледокол «Урал» серии «Атомный ледокольный флот России»Деньги монеты памятные монеты золотые монеты серебряные монеты
Банк России 10 декабря 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Урал» серии «Атомный ледокольный флот России»:
— серебряную номиналом 3 рубля,
— золотую номиналом 200 рублей.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
5111-0453
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «200 РУБЛЕЙ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне серебряной монеты (каталожный № 5111-0453) расположены рельефные изображения атомного ледокола «Урал», ледяных глыб и звезд на фоне выполненного в цвете изображения северного сияния; внизу по окружности имеется надпись: «АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
5219-0034
На оборотной стороне золотой монеты (каталожный № 5219-0034) расположены рельефные изображения атомного ледокола «Урал», ледяных глыб и звезд, справа вверху — выполненное в технике лазерного матирования изображение градусной сетки; внизу по окружности имеется надпись: «АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 0,5 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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