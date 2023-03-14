Банк России выпустил серебряную монету 25 рублей „Александровская слобода“ (5115-0161)Деньги монеты Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 14 марта 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Музей-заповедник „Александровская слобода“, Владимирская область» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный номер 5115-0161).
Александровская слобода — древнерусская крепость, которая на протяжении нескольких веков была резиденцией московских государей. В годы своего правления Иван Грозный превратил ее в фактическую столицу русского государства.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
5115-0161
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения архитектурного ансамбля Александровской слободы на фоне стилизованного изображения неба и растительного орнамента, выполненных в технике лазерного матирования, и эмблемы музея-заповедника в круглой рамке; имеются рельефные надписи: вверху по окружности на матированном участке с рельефными геральдическими фигурами единорога и льва по краям — «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА», внизу на матированном фоне полукругом — «ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Информация предоставлена пресс-службой Банка России.
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