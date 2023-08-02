Банк России выпустил серебряную монету 3 рубля «100-летие отечественной гражданской авиации»Деньги монеты Банк России памятные монеты серебряные монеты
Банк России 1 августа 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие отечественной гражданской авиации» серии «Исторические события» (каталожный номер 5111-0487).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположен выполненный в цвете фрагмент логотипа «100 лет отечественной гражданской авиации» на фоне изображения земного шара, выполненного в технике лазерного матирования; по окружности имеется рельефная надпись «100-ЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ».
100-ЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Информация предоставлена пресс-службой Банка России.
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