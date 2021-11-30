Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»Деньги монеты памятные монеты серебряные монеты
Банк России 29 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»:
— серебряную номиналом 25 рублей;
— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием).
Советский киноактер, клоун, директор Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин снялся более чем в 40 фильмах. Зрители привыкли считать его комедийным актером, но у Никулина были и серьезные драматические роли — например, в фильмах Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и Ролана Быкова «Чучело». И даже если современные дети не посмотрят ни одной советской кинокартины с участием знаменитого актера, они не раз придут в цирк, в котором самый добрый клоун проработал больше 50 лет.
Описание монеты из драгоценного металла:
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
5115-0157
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты (каталожный № 5115-0157) расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина в окружении выполненных в технике лазерного матирования изображений образов артиста: слева, на стилизованном изображении кинопленки, — из кинофильмов и телепередачи, справа — из циркового номера, вверху — рельефное изображение логотипа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, внизу — выполненная в цвете надпись «Юрий Никулин» и годы жизни: «1921–1997».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Описание монет из недрагоценных металлов:
Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
5015-0063 5015-0064
На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монет рифленая.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.».
На оборотной стороне:
— монеты (каталожный № 5015-0063) расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина на фоне надписи «ЦИРК», внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки: «1921» и «1997»;
— монеты с цветным покрытием (каталожный № 5015-0064) расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина на фоне выполненной в цвете надписи «ЦИРК», внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки: «1921» и «1997».
Тираж монет:
— номиналом 25 рублей — 850,0 тыс. штук;
— номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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