Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»



Банк России 29 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»:

— серебряную номиналом 25 рублей;

— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием).

Советский киноактер, клоун, директор Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин снялся более чем в 40 фильмах. Зрители привыкли считать его комедийным актером, но у Никулина были и серьезные драматические роли — например, в фильмах Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и Ролана Быкова «Чучело». И даже если современные дети не посмотрят ни одной советской кинокартины с участием знаменитого актера, они не раз придут в цирк, в котором самый добрый клоун проработал больше 50 лет.

Описание монеты из драгоценного металла:

Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
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С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5115-0157) расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина в окружении выполненных в технике лазерного матирования изображений образов артиста: слева, на стилизованном изображении кинопленки, — из кинофильмов и телепередачи, справа — из циркового номера, вверху — рельефное изображение логотипа Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, внизу — выполненная в цвете надпись «Юрий Никулин» и годы жизни: «1921–1997».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

Описание монет из недрагоценных металлов:

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
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На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.».

На оборотной стороне:

— монеты (каталожный № 5015-0063) расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина на фоне надписи «ЦИРК», внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки: «1921» и «1997»;

— монеты с цветным покрытием (каталожный № 5015-0064) расположено рельефное изображение портрета Юрия Никулина на фоне выполненной в цвете надписи «ЦИРК», внизу — изображение автографа артиста и годы жизни в две строки: «1921» и «1997».

Тираж монет:

— номиналом 25 рублей — 850,0 тыс. штук;

— номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.



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