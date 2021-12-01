Банк «Союз» в декабре начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Аптеки и товары для здоровья»



Уважаемые участники программы лояльности банка «Союз»!

В декабре 2021 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Аптеки и товары для здоровья» (МСС 5912).

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

  • по премиальной карте «World Black Edition»:

    • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
    • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


  • по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:

    • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
    • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


  • по зарплатной карте:

    • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
    • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

Расплачивайтесь картами банка «Союз» и получайте бонусные баллы!




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