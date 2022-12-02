Банк «Союз» в декабре начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Книги и сувениры»



Уважаемые участники программы лояльности банка «Союз»!

В декабре 2022 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Книги и сувениры».

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

  • по премиальной карте «World Black Edition»:
    10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
    3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

  • по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:
    8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
    2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.

  • по зарплатной карте:
    2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
    0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
    За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

Расплачивайтесь картами банка «Союз» и получайте бонусные баллы!



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