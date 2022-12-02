Банк «Союз» в декабре начисляет повышенные бонусные баллы программы лояльности в категории «Книги и сувениры»Пластиковые карты Банк «Союз» бонусы Кэшбэк
Уважаемые участники программы лояльности банка «Союз»!
В декабре 2022 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Книги и сувениры».
Размер начисляемых бонусных баллов составляет:
- по премиальной карте «World Black Edition»:
10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
- по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:
8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
- по зарплатной карте:
2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.
Расплачивайтесь картами банка «Союз» и получайте бонусные баллы!
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