Банк УРАЛСИБ предлагает отправку переводов «Золотая Корона» в платёжных терминалах



Банк УРАЛСИБ расширил функционал банковских платёжных терминалов. Теперь с помощью терминалов клиенты Банка могут отправлять срочные денежные переводы по системе «Золотая Корона».

Комиссия за денежные переводы по системе «Золотая Корона» через платёжный терминал ниже, чем в отделении Банка, и составляет 1,7% от суммы перевода, минимум 100 руб. Операция совершается с обязательным использованием карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Переводы можно отправить в рублях – по всей территории России, а также в страны ближнего зарубежья. Отправка переводов осуществляется круглосуточно.


Источник: Банк УРАЛСИБ, 23.08.2017




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