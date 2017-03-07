Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков



БАНК УРАЛСИБ запускает программу рефинансирования потребительских кредитов, выданных другими банками, по фиксированной ставке 14,9% годовых в рублях.

Руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова это событие прокомментировала так:
«Преимуществом новой программы является возможность рефинансировать любое количество кредитов других банков на очень привлекательных условиях. В рамках программы можно рефинансировать все типы кредитов: потребительские кредиты, автокредиты и кредитные карты. Также немаловажно, что при рефинансировании кредитов, в основную сумму кредита клиент может включить дополнительную денежную сумму и получить ее наличными. Кроме того, для удобства клиентов мы оптимизировали пакет документов таким образом, чтобы клиент мог получить кредит, подтвердив имеющиеся ссуды без излишнего документооборота и посещения банков-кредиторов».
Кредит на рефинансирование предоставляется на следующих условиях:
  • Валюта кредита – Российские рубли;
  • Размер кредита - от 35 тыс. до 1 млн. руб.
  • Срок кредитования - от одного до семи лет:
  • Кредит оформляется - гражданам РФ зарегистрированным в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ.;
  • Кредит выдаётся без залога или поручительства.

Программа рефинансирования потребительских кредитов Банка УРАЛСИБ представлена во всех регионах присутствия Банка. Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в офис Банка к кредитным специалистам.


Источник: БАНК УРАЛСИБ, 06.03.2017



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