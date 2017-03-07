Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков

Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования потребительских кредитов сторонних банковБанк УРАЛСИБ потребительские кредиты процентная ставка условия кредитования
БАНК УРАЛСИБ запускает программу рефинансирования потребительских кредитов, выданных другими банками, по фиксированной ставке 14,9% годовых в рублях.
Руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова это событие прокомментировала так:
«Преимуществом новой программы является возможность рефинансировать любое количество кредитов других банков на очень привлекательных условиях. В рамках программы можно рефинансировать все типы кредитов: потребительские кредиты, автокредиты и кредитные карты. Также немаловажно, что при рефинансировании кредитов, в основную сумму кредита клиент может включить дополнительную денежную сумму и получить ее наличными. Кроме того, для удобства клиентов мы оптимизировали пакет документов таким образом, чтобы клиент мог получить кредит, подтвердив имеющиеся ссуды без излишнего документооборота и посещения банков-кредиторов».Кредит на рефинансирование предоставляется на следующих условиях:
- Валюта кредита – Российские рубли;
- Размер кредита - от 35 тыс. до 1 млн. руб.
- Срок кредитования - от одного до семи лет:
- Кредит оформляется - гражданам РФ зарегистрированным в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ.;
- Кредит выдаётся без залога или поручительства.
Программа рефинансирования потребительских кредитов Банка УРАЛСИБ представлена во всех регионах присутствия Банка. Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в офис Банка к кредитным специалистам.
Источник: БАНК УРАЛСИБ, 06.03.2017
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