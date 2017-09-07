Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам

07.09.17

Банк УРАЛСИБ

потребительские кредиты

процентная ставка

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков на 1–2% процентных пункта в зависимости от программы кредитования.



После снижения, процентные ставки по потребительским кредитам начинаются от 13,5% годовых. Для новых клиентов, впервые обратившихся в Банк УРАЛСИБ, предусмотрена возможность рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков по фиксированной ставке – 14,9% годовых.



Банк УРАЛСИБ активно развивает направление розничного кредитования. По итогам 1 полугодия текущего года объемы выдачи потребительских кредитов выросли в 2,8 раза, автокредитов – в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года. В августе Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-25 рейтинга крупнейших банков по объему потребительского кредитования на 1 августа 2017 года, подготовленного изданием «Коммерсант».



Рост выдач связан с улучшением условий предоставления кредитов практически по всем направлениям и продуктам потребительского кредитования. В частности были снижены процентные ставки, увеличен срок кредита, расширен возрастной диапазон заемщиков, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита. Также были обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.



Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».





Источник: Банк УРАЛСИБ, 06.09.2017



