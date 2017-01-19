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Банк ЗЕНИТ начал выпуск карт «МИР»19.01.17 Банк Зенит карта "МИР" платёжная система "Мир"
Банк ЗЕНИТ начал эмиссию карт российской национальной платежной системы «МИР». Главной достоинством карты является независимость Национальной платежной системы «Мир» от иностранных платежных систем. При производстве карт используются современные технологии, обеспечивающий высокий уровень безопасности.
Выпускаемая карта особенно удобна для получения на нее пенсии и зарплаты. Стоимость годового обслуживания дебетовой карты "Мир"- 300 рублей. Плата за обслуживание карты может не осуществляться:
На текущий момент для выпуска клиентам доступна дебетовая карта «МИР Классическая». Она может быть выпущена как к новым, так и к уже открытым специальным карточным счетам (СКС) в рублях. При этом к одному СКС могут быть выпущены карты разных платежных систем (Visa International, МasterСard Worldwide, «МИР»).
Одной из особенностей данной карты является возможность самостоятельной дистанционной установки ПИН-кода по телефону. В перспективе по картам системы «МИР» ожидается присоединение к программе лояльности, а также реализация технологии безопасных платежей в Интернете 3-D Secure и технологии бесконтактной оплаты платежей.
Заказать карту можно в любом отделении Банка ЗЕНИТ на всей территории РФ.
Подробная информация об условиях и тарифах использовании карты «МИР» находится на специальной странице сайта Банка.
Источник: Банк Зенит, 19.01.2017 г.
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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