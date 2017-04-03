Банк ЗЕНИТ снизил тарифы на межбанковские переводы денежных средств физлиц



С 1 апреля 2017 года Банк ЗЕНИТ снизил тарифы за переводы денежных средств физическими лицами в другие банки через мобильный и интернет-банк.

Так, в соответствии с новыми тарифами банка размер комиссионного вознаграждения составляет 0,5% от суммы перевода, но не менее 20 рублей, и не более 1000 рублей.

Банк ЗЕНИТ регулярно анализирует ситуацию на рынке, стремясь гибко реагировать на происходящие изменения и ориентируясь на лучшие стандарты обслуживания клиентов.

С начала 2017 года была запущена новая версия интернет и мобильного банка. Новый онлайн-банк позволяет осуществлять широкий спектр операций, в том числе:
  • платежи и переводы,
  • открывать вклад с повышенной процентной ставкой,
  • управлять средствами на счетах и банковских картах и многое другое.

Начальник Департамента розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков отметил, что:
«Банковское обслуживание розничных клиентов все больше уходит в цифровые каналы. Это удобнее, дешевле и практичней как для клиентов, так и для банков. Запуск новой системы онлайн-банкинга, которой клиенты активно пользуются, позволил нам снизить стоимость исходящих межбанковских переводов. В ближайших планах — расширение функциональных возможностей нашего мобильного и интернет-банка».

Новые тарифы актуальны для клиентов во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнёров, и сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии.


Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 03 апреля 2017 г.




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