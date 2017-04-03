Банк ЗЕНИТ снизил тарифы на межбанковские переводы денежных средств физлиц

Банк ЗЕНИТ снизил тарифы на межбанковские переводы денежных средств физлицБанк Зенит денежные переводы тарифы
С 1 апреля 2017 года Банк ЗЕНИТ снизил тарифы за переводы денежных средств физическими лицами в другие банки через мобильный и интернет-банк.
Так, в соответствии с новыми тарифами банка размер комиссионного вознаграждения составляет 0,5% от суммы перевода, но не менее 20 рублей, и не более 1000 рублей.
Банк ЗЕНИТ регулярно анализирует ситуацию на рынке, стремясь гибко реагировать на происходящие изменения и ориентируясь на лучшие стандарты обслуживания клиентов.
С начала 2017 года была запущена новая версия интернет и мобильного банка. Новый онлайн-банк позволяет осуществлять широкий спектр операций, в том числе:
- платежи и переводы,
- открывать вклад с повышенной процентной ставкой,
- управлять средствами на счетах и банковских картах и многое другое.
Начальник Департамента розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков отметил, что:
«Банковское обслуживание розничных клиентов все больше уходит в цифровые каналы. Это удобнее, дешевле и практичней как для клиентов, так и для банков. Запуск новой системы онлайн-банкинга, которой клиенты активно пользуются, позволил нам снизить стоимость исходящих межбанковских переводов. В ближайших планах — расширение функциональных возможностей нашего мобильного и интернет-банка».
Новые тарифы актуальны для клиентов во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнёров, и сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии.
Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 03 апреля 2017 г.
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