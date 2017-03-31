Банк ЗЕНИТ запустил новую программу автокредитования

Банк ЗЕНИТ запустил новую программу автокредитованияБанк Зенит автокредиты процентная ставка условия кредитования
Банк ЗЕНИТ запустил новую кредитную программу на приобретение коммерческого автотранспорта.
В рамках специального предложения кредит предоставляется по ставке от 17% годовых, с минимальным первоначальным взносом от 30% на срок от 1 года до 5 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 3 млн рублей для клиентов в Московском регионе и 1 млн рублей в других регионах присутствия Банка.
Программа распространяется на приобретение, как новых автотранспортных средств, так и автомобилей с пробегом, российского и иностранного производства без навесного оборудования, категорий B, C и D массой не более 7 тонн (для автомобилей ГАЗ не более 7,5 тонн).
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 31 марта 2017 г.
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Омскпромстройбанк предлагает купить автомобиль в кредит
- Автокредитование в Москве. Программы автокредитов Банка Москвы. 4
- Автокредит Сбербанка России физическим лицам - условия, проценты 251
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- Кредиты Сбербанка России - кредитование физических лиц на 2017 год 352
- Вклад «Пенсионный - плюс Сбербанка России»
- Кредит с 18, 19, 20 лет: банки, условия кредитования, требования к заёмщику и поручителю 546
- Автокредит с государственной поддержкой: 2015-2016-2017 годы, условия льготного автокредитования, банки, виды автомобилей 2