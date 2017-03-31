Банк ЗЕНИТ запустил новую программу автокредитования

31.03.17

Банк Зенит

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Банк ЗЕНИТ запустил новую кредитную программу на приобретение коммерческого автотранспорта.



В рамках специального предложения кредит предоставляется по ставке от 17% годовых, с минимальным первоначальным взносом от 30% на срок от 1 года до 5 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 3 млн рублей для клиентов в Московском регионе и 1 млн рублей в других регионах присутствия Банка.



Программа распространяется на приобретение, как новых автотранспортных средств, так и автомобилей с пробегом, российского и иностранного производства без навесного оборудования, категорий B, C и D массой не более 7 тонн (для автомобилей ГАЗ не более 7,5 тонн).



Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.



Источник: Банк ЗЕНИТ, Москва, 31 марта 2017 г.



