Банка «НЕЙВА» предлагает страховку банковских карт своим клиентам



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В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование».

Теперь в любом отделении Банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб если:
  • Произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет — мошенничества
  • Деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера
  • Деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет банк


Новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым Банком технологиям защиты средств на картах клиентов, таких, как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).

Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн».

Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на официальном сайте банка или по бесплатному телефону круглосуточного центра клиентской поддержки 8?800?7000?213.

Банк «НЕЙВА»: на страже вашей финансовой безопасности!



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