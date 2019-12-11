Банка «НЕЙВА» предлагает страховку банковских карт своим клиентам

Банка «НЕЙВА» предлагает страховку банковских карт своим клиентамБанк "Нейва" банковские карты страхование
В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование».
Теперь в любом отделении Банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб если:
- Произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет — мошенничества
- Деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера
- Деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет банк
Новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым Банком технологиям защиты средств на картах клиентов, таких, как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).
Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн».
Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на официальном сайте банка или по бесплатному телефону круглосуточного центра клиентской поддержки 8?800?7000?213.
Банк «НЕЙВА»: на страже вашей финансовой безопасности!
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