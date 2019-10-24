Бесплатные переводы на карты «Мир»



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НСПК «Мир» запустила сервис бесплатных переводов на карты «Мир» через мобильное приложение «Привет, Мир!».
Регистрируясь в данном приложении, Вы получает возможность:

  • стать участником программы лояльности «Мир» и получать кэш-бэк за покупки;
  • бесплатно осуществлять переводы на карты «Мир» других банков;
  • делать онлайн переводы родным и близким с карт других платежных систем на карту «Мир».


«Привет, Мир!» – приложение, с которым денег на вашей карте «Мир» станет больше.
Скачайте бесплатное приложение «Привет, Мир!» и пополняйте карту «Мир» без комиссии!
Телефон службы поддержки участников программы лояльности «Мир» 8 800 100 54 64
Переводите деньги на карту «Мир» с любых карт крупнейших платёжных систем. Комиссия на сайте составляет 0,8% от суммы перевода, но не менее 10 рублей.



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