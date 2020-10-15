Братский Народный Банк приступил к выпуску карт платежной системы МИР

Братский Народный Банк приступил к выпуску карт платежной системы МИРПластиковые карты карта "МИР" Братский Народный Банк
Братский Народный Банк приступил к эмиссии карт российской платежной системы МИР. Карта МИР принимается на всей территории России, она позволяет оплатить товары и услуги, снять деньги в банкомате, перевести средства в любой точке страны, где обслуживают банковские карты.
Держатели карт МИР могут провести любые операции как при помощи банковских терминалов, так и дистанционно — в интернете или через мобильное приложение. Отличительной особенностью карты МИР является то, что в соответствии с законодательством РФ только на карты платежной системы МИР осуществляются зачисление выплат социального характера (оплата больничных, отпусков по уходу за ребенком, пособий и прочее) и других видов государственной материальной поддержки граждан Российской Федерации. Получить карту МИР можно в любом подразделении Банка.
Подробная информация по телефону (3953) 25-67-47.
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