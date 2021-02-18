Челиндбанк дарит праздничный кэшбэк по кредитным картам



С 15 февраля по 31 марта за покупки по кредитной карте в магазинах цветов, косметики, товаров для отдыха и спорта начисляется повышенный кэшбэк – 5%.

Челиндбанк проводит акцию для держателей кредитных карт Visa Classic «Кредитный кэшбэк».

Оплачивая покупки в магазинах цветов, косметики, спорттоваров и товаров для активного отдыха до 31 марта 2021 года, держатели карты получают кэшбэк в размере 5% от суммы покупок.

Помимо акционного, кэшбэк по-прежнему начисляется за покупки в категориях:

  • общественный транспорт и такси – 5%;

    • МСС 4111 - Пассажирские перевозки -пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы
    • МСС 4121 - Лимузины и такси
    • МСС 4131 - Автобусные линии

  • аптеки, медицинские центры, спорттовары – 2%;

    • МСС 5912 - Аптеки
    • МСС 5975 - Слуховые аппараты –продажа, сервис, снабжение
    • МСС 5976 - Ортопедические товары
    • МСС 8011 - Доктора —нигде более не классифицированные
    • МСС 8021 - Дантисты,ортодонтисты
    • МСС 8031 - Остеопаты
    • МСС 8041 - Хиропрактики
    • МСС 8042 - Оптометристы, офтальмологи
    • МСС 8043 - Оптика, оптические товары и очки
    • МСС 8049 - Ортопеды
    • МСС 8050 - Услуги персонального ухода
    • МСС 8062 - Больницы
    • МСС 8071 - Стоматологические и медицинские лаборатории
    • МСС 8099 - Медицинские работники, медицинские услуги –нигде более не классифицированные
    • МСС 5655 - Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле
    • МСС 5940 - Веломагазины – продажа и обслуживание
    • МСС 5941 - Спорттовары
    • МСС 5998 - Магазины палаток и навесов

  • прочие покупки – 1%.


Программа лояльности действует как для кредитных карт с льготным периодом, так и для карт в рамках зарплатных проектов. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно.

Кэшбэк начисляется рублями и может быть потрачен на дальнейшие покупки.

Узнать подробные условия и заказать консультацию можно на сайте.



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