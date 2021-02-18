Челиндбанк дарит праздничный кэшбэк по кредитным картам

Челиндбанк дарит праздничный кэшбэк по кредитным картамПластиковые карты ЧЕЛИНДБАНК кредитные карты Кэшбэк
С 15 февраля по 31 марта за покупки по кредитной карте в магазинах цветов, косметики, товаров для отдыха и спорта начисляется повышенный кэшбэк – 5%.
Челиндбанк проводит акцию для держателей кредитных карт Visa Classic «Кредитный кэшбэк».
Оплачивая покупки в магазинах цветов, косметики, спорттоваров и товаров для активного отдыха до 31 марта 2021 года, держатели карты получают кэшбэк в размере 5% от суммы покупок.
Помимо акционного, кэшбэк по-прежнему начисляется за покупки в категориях:
- общественный транспорт и такси – 5%;
- МСС 4111 - Пассажирские перевозки -пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы
- МСС 4121 - Лимузины и такси
- МСС 4131 - Автобусные линии
- МСС 4111 - Пассажирские перевозки -пригородные и местные пригородные рейсы, включая паромы
- аптеки, медицинские центры, спорттовары – 2%;
- МСС 5912 - Аптеки
- МСС 5975 - Слуховые аппараты –продажа, сервис, снабжение
- МСС 5976 - Ортопедические товары
- МСС 8011 - Доктора —нигде более не классифицированные
- МСС 8021 - Дантисты,ортодонтисты
- МСС 8031 - Остеопаты
- МСС 8041 - Хиропрактики
- МСС 8042 - Оптометристы, офтальмологи
- МСС 8043 - Оптика, оптические товары и очки
- МСС 8049 - Ортопеды
- МСС 8050 - Услуги персонального ухода
- МСС 8062 - Больницы
- МСС 8071 - Стоматологические и медицинские лаборатории
- МСС 8099 - Медицинские работники, медицинские услуги –нигде более не классифицированные
- МСС 5655 - Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле
- МСС 5940 - Веломагазины – продажа и обслуживание
- МСС 5941 - Спорттовары
- МСС 5998 - Магазины палаток и навесов
- МСС 5912 - Аптеки
- прочие покупки – 1%.
Программа лояльности действует как для кредитных карт с льготным периодом, так и для карт в рамках зарплатных проектов. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно.
Кэшбэк начисляется рублями и может быть потрачен на дальнейшие покупки.
Узнать подробные условия и заказать консультацию можно на сайте.
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