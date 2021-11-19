Четыре новые 10 рублевые монеты серии «Города трудовой доблести» выпустил Банк России

Четыре новые 10 рублевые монеты серии «Города трудовой доблести» выпустил Банк РоссииДеньги Банк России памятные монеты
Банк России 18 ноября 2021 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»:
- «Боровичи»,
- «Екатеринбург»,
- «Иваново»,
- «Омск».
Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.
На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2021». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне:
— монеты «Боровичи» (каталожный № 5714-0075) на первом плане расположено рельефное изображение памятного знака в честь города-госпиталя, на втором плане — арочный мост через реку Мсту; по окружности имеются надписи: вверху — «БОРОВИЧИ», внизу, на ленте, — «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
— монеты «Екатеринбург» (каталожный № 5714-0076) расположено рельефное изображение фрагмента памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу; по окружности имеются надписи: вверху — «ЕКАТЕРИНБУРГ», внизу, на ленте, — «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
— монеты «Иваново» (каталожный № 5714-0077) расположено рельефное изображение фрагмента памятника Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; по окружности имеются надписи: вверху — «ИВАНОВО», внизу, на ленте, — «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
— монеты «Омск» (каталожный № 5714-0078) расположено рельефное изображение фрагмента памятника омичам — труженикам тыла; по окружности имеются надписи: вверху — «ОМСК», внизу, на ленте, — «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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