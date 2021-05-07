Цифровая карта Digital Visa Platinum Примсоцбанка

Цифровая карта Digital Visa Platinum ПримсоцбанкаПластиковые карты VISA Примсоцбанк Примсоц Л@йн
Примсоцбанк запустил цифровую карту Digital Visa Platinum, сообщает пресс-служба банка. Эта карта – цифровой аналог привычной пластиковой карты. Оформить её можно быстро, просто и удобно – прямо в мобильном приложении «ПримсоцЛ@йн».
Для этого клиентам необходимо:
- Зайти в «Примсоцлайн»;
- Найти вкладку «Открыть новый продукт» или «+» - Заказать карту, выбрать «Премиальный Виза»;
- Карта автоматически начнёт действовать.
Цифровая карта предназначена для осуществления всех операций, которые возможны с банковскими картами: оплата услуг мобильной связи, совершение жилищно-коммунальных платежей, переводы денежных средств на другие счета, оплата покупок в магазинах, снятие наличных и многое другое. Для оплаты в магазинах просто добавьте карту в электронный кошелек своего смартфона.
При оформлении Digital карты клиенты получат приятные бонусы от Примсоцбанка: бесплатное ежемесячное обслуживание, 1% кэшбэка от суммы покупки и кэшбэк 5% от суммы покупки на АЗС. В обслуживание также включены бесплатное SMS-информирование и интернет-банк «ПримсоцЛ@йн».
Узнать подробнее о тарифах по картам Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы: 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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