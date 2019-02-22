Цветочный кэшбэк в марте

Цветочный кэшбэк в мартеБанк "Нейва" Кэшбэк
Март — месяц самых женских подарков. Дарите любимым самые прекрасные, утонченные и нежные вещи, способные подчеркнуть их красоту. И помните, что с картой Банка «НЕЙВА» вы всегда можете выбрать, за какие покупки в следующем месяце можете получить кэшбэк обратно на карту.
Нейва
Нейва
В марте 2019 возвращаем 3% по карте Gold или 1,5% по карте Classic за ваши покупки ювелирных украшений, часов, цветов и услуги флористов (МСС коды 5193, 5992, 5094, 5944, 7631).
Следите за нашим календарем и узнавайте, кэшбэк за какие виды товаров и услуг выгодно получать каждый месяц!
Кэшбэк по календарю выплачивается без ограничений по сумме возврата, живыми деньгами и не обнуляется в отличие от бонусов! Например, максимальная выплата за январь по карте Gold составила 11?000 рублей!
Также вы всегда можете выбрать другие программы лояльности:
- до 3% на АЗС — без ограничений по выплатам в месяц и год
- до 1% на все покупки, но не более 1?000 рублей в месяц.
Выбрать программу лояльности можно в Банк-он-Лайн заходите в раздел «Настройки» и далее — «Выбор программы лояльности».
Также можно позвонить в контакт-центр: 8?800?7000?213.
Банк «НЕЙВА»: С нами выгодно!