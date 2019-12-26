Держатели карт «Мир» Челиндбанка могут получить кэшбэк до 20%



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Челиндбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир».

Теперь клиенты ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» могут получать кэшбэк от предприятий-партнеров программы лояльности платежной системы «Мир», оплачивая картой «Мир» покупки в самых разных категориях: продукты, одежда и обувь, развлечения, путешествия, кафе и рестораны и др.

Для участия в программе необходимо:
  • Зарегистрироваться на сайте.
  • Добавить карту «Мир» Челиндбанка в личном кабинете.
  • Совершать операции с помощью карты «Мир» Челиндбанка и получать на карту вознаграждение от предприятий-партнеров.


С подробными условиями акции и полным списком актуальных предложений можно ознакомиться на сайте.



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