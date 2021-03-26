Держатели карт Мир от Энерготрансбанка могут совершать покупки с помощью Samsung Pay

Держатели карт Мир от Энерготрансбанка могут совершать покупки с помощью Samsung PayПластиковые карты карта "МИР" Энерготрансбанк Samsung Pay
С 25 марта 2021 года держатели карт Платежной Системы «Мир» КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) могут совершать покупки с помощью Samsung Pay. Данный удобный и безопасный мобильный платежный сервис доступен только владельцам смартфонов Samsung. Для того, чтобы начать им пользоваться, необходимо добавить карту «Мир» Энерготрансбанка в приложение Samsung Pay.
Для оплаты необходимо выполнить три простых действия:
- провести по экрану снизу-вверх и выбрать карту;
- подтвердить транзакцию по отпечатку пальца или PIN-коду приложения;
- поднести смартфон к терминалу.
В мобильном сервисе реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. При проведении каждой покупки нужно ввести PIN-код приложения или отсканировать отпечаток пальца, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.
Подробнее о сервисе Samsung Pay можно узнать на сайте банка.
В Samsung Pay можно добавить карты платежных систем Mastercard, Visa и МИР.
Samsung Pay работает более чем со 125 банками в России
и Беларуси. А также поддерживает множество программ
лояльности разных магазинов, число которых увеличивается.
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