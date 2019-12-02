«Дни приема монеты» Акция ООО КБ "Кетовский"КБ "Кетовский" монеты
Уважаемые клиенты!
Кетовский коммерческий банк предлагает принять участие в акции «Дни приема монет». Акция направлена на возврат монет номиналом 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек и 50 копеек в наличный денежный оборот и увеличение всего ряда монет Банка России, в том числе и мелкого достоинства.
С 02 по 06 декабря 2019 года в отделениях ООО КБ «Кетовский» будет осуществляться частичный обмен сдаваемых гражданами монет на следующие памятные монеты:
- номиналом 10 рублей «г.Клин, Московская область» серии «Древние города России»;
- номиналом 10 рублей «Костромская область» серии «Российская Федерация»;
- номиналом 10 рублей «г.Вязьма, Смоленская область» серии «Древние города России»;
- номиналом 10 рублей «Курганская область»;
- номиналом 25 рублей «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»;
- номиналом 25 рублей «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» - рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA».
Обмен монет можно произвести в офисах ООО КБ «Кетовский» по адресу:
- г.Курган, ул.Коли Мяготина, 124а;
- г.Шадринск, ул.Михайловская, 63;
- Курганская обл., с.Кетово, ул.Красина, 19;
- Курганская обл., р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 67.
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