Доходность карты "Купил-Накопил" повышается до 8,5 % годовых



Уважаемые клиенты,

с 1 декабря 2021 года меняются тарифы по обслуживанию карт «Купил-Накопил».
Совершайте покупки и получайте до 8,5 % годовых на остаток по карте.

Начисление процентов на остаток по карте:

  • Если в течение месяца вы оплатили картой товары и услуги на сумму 10 000 рублей и более, то 7,0 % годовых начисляется на остаток до 100 000 рублей включительно. Если сумма остатка на карте больше, то на 100 000 рублей будет начислено 7,0 %, а на остальные средства на счете 3,0 % годовых.
  • Если сумма покупок, оплаченных картой в течение месяца, превышает 30 000 рублей - 8,0 % годовых начисляется на остаток до 300 000 рублей включительно. Если сумма остатка на карте больше, то на 300 000 рублей начисляется 8,0 %, а на остальные средства на счете 3,0 % годовых.
  • Если сумма покупок по карте в месяц превышает 70 000 рублей, то 8,5 % годовых начисляется на остаток до 700 000 рублей включительно. Если сумма остатка на карте больше, то на 700 000 рублей начисляется 8,5 %, а на остальные средства на счете 4,0 % годовых.


Если платежей по карте менее 10 000 рублей – проценты не начисляются; минимальный размер среднемесячного остатка на карточном счете, необходимый для начисления процентов – 10 000 рублей.

Ознакомиться с новым тарифом вы можете на сайте банка

Денежные средства физических лиц, находящиеся во вкладах и на счетах в банке, в том числе на счетах, используемых для расчетов по банковским (пластиковым) картам, застрахованы.

Преимущества карты:

  • До 8,0% годовых на остаток без заключения договора вклада.
  • Отсутствие ограничений на ежедневный максимальный и минимальный остаток на счете.
  • Подключение всех стандартных сервисов по картам (SMS-информирование/ PUSH-уведомления, Интернет-банк «Частный Клиент»).
  • Бесконтактная оплата.



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