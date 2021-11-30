Доходность карты "Купил-Накопил" повышается до 8,5 % годовых

Доходность карты "Купил-Накопил" повышается до 8,5 % годовыхПластиковые карты Банк «Таврический» дебетовая карта
Уважаемые клиенты,
с 1 декабря 2021 года меняются тарифы по обслуживанию карт «Купил-Накопил».
Совершайте покупки и получайте до 8,5 % годовых на остаток по карте.
Начисление процентов на остаток по карте:
- Если в течение месяца вы оплатили картой товары и услуги на сумму 10 000 рублей и более, то 7,0 % годовых начисляется на остаток до 100 000 рублей включительно. Если сумма остатка на карте больше, то на 100 000 рублей будет начислено 7,0 %, а на остальные средства на счете 3,0 % годовых.
- Если сумма покупок, оплаченных картой в течение месяца, превышает 30 000 рублей - 8,0 % годовых начисляется на остаток до 300 000 рублей включительно. Если сумма остатка на карте больше, то на 300 000 рублей начисляется 8,0 %, а на остальные средства на счете 3,0 % годовых.
- Если сумма покупок по карте в месяц превышает 70 000 рублей, то 8,5 % годовых начисляется на остаток до 700 000 рублей включительно. Если сумма остатка на карте больше, то на 700 000 рублей начисляется 8,5 %, а на остальные средства на счете 4,0 % годовых.
Если платежей по карте менее 10 000 рублей – проценты не начисляются; минимальный размер среднемесячного остатка на карточном счете, необходимый для начисления процентов – 10 000 рублей.
Ознакомиться с новым тарифом вы можете на сайте банка
Денежные средства физических лиц, находящиеся во вкладах и на счетах в банке, в том числе на счетах, используемых для расчетов по банковским (пластиковым) картам, застрахованы.
Преимущества карты:
- До 8,0% годовых на остаток без заключения договора вклада.
- Отсутствие ограничений на ежедневный максимальный и минимальный остаток на счете.
- Подключение всех стандартных сервисов по картам (SMS-информирование/ PUSH-уведомления, Интернет-банк «Частный Клиент»).
- Бесконтактная оплата.
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