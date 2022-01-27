Дорогой автокредит? Рефинансируй выгодно в ПТБ

Дорогой автокредит? Рефинансируй выгодно в ПТБАвтокредит Промтрансбанк рефинансирование кредитов
В Банке ПТБ для жителей Башкирии действуют персональные ставки на новые автокредиты или рефинансирование автокредитов других банков, согласно персональному кредитному рейтингу заемщика. Вновь заключаемые кредитные договоры теперь оформляются по выгодной ставке – от 12,9% годовых. БЕЗ СТРАХОВОК. БЕЗ КОМИССИЙ.
Автокредиты по такой низкой ставке можно получить на покупку новых или подержанных автомобилей как иностранного, так и отечественного производства. Клиент может приобрести автомобиль в автоцентре у дилера или же у другого физического лица, например, по объявлению.
Максимальная сумма кредита 3 млн. рублей. Кредит выдается наличными деньгами. Это позволяет покупателю расширить число возможных вариантов покупки – оформить сделку купли-продажи в любом населенном пункте любого региона России.
Кредит можно оформить без первоначального взноса на срок до 5 лет.
И самый важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание! Автокредиты ПТБ предоставляются без оформления полиса страхования КАСКО, без страхования жизни и здоровья заемщика. Такие условия позволяют клиентам банка существенно снизить расходы по обслуживанию кредита, а, значит, повышается доступность автокредитования для населения Республики Башкортостан.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону +7(347)2-999-999. А также вы можете заказать звонок, заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
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