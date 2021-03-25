Экспобанк запустил Накопительную карту VISA



Экспобанк запустил новую дебетовую карту «Накопительная» с начислением процентов на остаток — 3,5% годовых в рублях. Процент на остаток до 300 тысяч рублей начисляется ежемесячно. Выпускается карта бесплатно и моментально — в день посещения офиса банка. Платы за обслуживания нет при тратах по карте от 5 тысяч рублей в месяц или наличии среднего суммарного остатка на счете от 15 тысяч рублей.

Снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц в банкоматах сторонних банков бесплатно. Оплата сотовой связи и интернета по карте — без комиссии. Кроме того, по карте начисляются бонусы за покупки — 1% без ограничений при сумме трат от 5 тысяч рублей в месяц.

Подробнее о тарифах и программе лояльности по карте «Накопительная» читайте на сайте Экспобанка в разделе «Тарифы и правила»

Карта VISA REWARDS ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ».

  • Обслуживание карты: при операциях от 5 000 RUB в месяц или при наличии 15000 RUB в месяц на всех счетах клиента, В остальных случаях – 99 RUB в месяц
  • Плата за предоставление сервиса СМС-информирования - 50 руб
  • Процентная ставка на остаток денежных средств на Счете от 0,01 руб. до 300000 руб. - 3,5% годовых
  • Срок действия карты 5 лет
  • Снятие наличных без процентов в любых банкоматах до 100 000 рублей
  • Моментальная выдача в день посещения офиса банка



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