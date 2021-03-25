Экспобанк запустил Накопительную карту VISA

Экспобанк запустил Накопительную карту VISAПластиковые карты VISA Экспобанк дебетовая карта
Экспобанк запустил новую дебетовую карту «Накопительная» с начислением процентов на остаток — 3,5% годовых в рублях. Процент на остаток до 300 тысяч рублей начисляется ежемесячно. Выпускается карта бесплатно и моментально — в день посещения офиса банка. Платы за обслуживания нет при тратах по карте от 5 тысяч рублей в месяц или наличии среднего суммарного остатка на счете от 15 тысяч рублей.
Снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц в банкоматах сторонних банков бесплатно. Оплата сотовой связи и интернета по карте — без комиссии. Кроме того, по карте начисляются бонусы за покупки — 1% без ограничений при сумме трат от 5 тысяч рублей в месяц.
Подробнее о тарифах и программе лояльности по карте «Накопительная» читайте на сайте Экспобанка в разделе «Тарифы и правила»
Карта VISA REWARDS ТАРИФНЫЙ ПЛАН «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ».
- Обслуживание карты: при операциях от 5 000 RUB в месяц или при наличии 15000 RUB в месяц на всех счетах клиента, В остальных случаях – 99 RUB в месяц
- Плата за предоставление сервиса СМС-информирования - 50 руб
- Процентная ставка на остаток денежных средств на Счете от 0,01 руб. до 300000 руб. - 3,5% годовых
- Срок действия карты 5 лет
- Снятие наличных без процентов в любых банкоматах до 100 000 рублей
- Моментальная выдача в день посещения офиса банка
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