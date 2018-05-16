ЭНЕРГОТРАНСБАНК переводит SMS-оповещение по банковским картам на латинском алфавите!

16.05.18

СМС сообщение

Энерготрансбанк

С 16 мая 2018 года Энерготрансбанк будет осуществлять SMS-оповещение на латинском алфавите, обосновывая это развитием услуги и скромно умалчивая тот факт, что на территории РФ общегосударственным языком является только русский.



Так, в рамках развития услуги SMS-информирования банк обращает внимание клиентов, что с 16 мая 2018 SMS-информирование по операциям с помощью банковских карт будет осуществляться с использованием транслитерации (латиницы).



Банк приводит пример с изменением SMS-оповещения по банковским картам.



Было:

Карта*7799: 12.10.2017 23:10 запрос баланса, Energotransbank. Доступно 25 575.00 RUR



Будет:

Karta *7799: 12.10.2017 23:10 zapros balansa, Energotransbank. Dostupno 25 575. 00 RUR



Благодаря услуге SMS-информирования вы всегда будете иметь актуальную информацию о состоянии вашего счета.



Также напоминаем, что в мобильном приложении Энерготрансбанка можно подключить PUSH-уведомления, которые по-прежнему будут приходить на русском языке.



Источник: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), 14 мая 2018 г.



