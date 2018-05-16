ЭНЕРГОТРАНСБАНК переводит SMS-оповещение по банковским картам на латинском алфавите!СМС сообщение Энерготрансбанк
С 16 мая 2018 года Энерготрансбанк будет осуществлять SMS-оповещение на латинском алфавите, обосновывая это развитием услуги и скромно умалчивая тот факт, что на территории РФ общегосударственным языком является только русский.
Так, в рамках развития услуги SMS-информирования банк обращает внимание клиентов, что с 16 мая 2018 SMS-информирование по операциям с помощью банковских карт будет осуществляться с использованием транслитерации (латиницы).
Банк приводит пример с изменением SMS-оповещения по банковским картам.
Было:
Карта*7799: 12.10.2017 23:10 запрос баланса, Energotransbank. Доступно 25 575.00 RUR
Будет:
Karta *7799: 12.10.2017 23:10 zapros balansa, Energotransbank. Dostupno 25 575. 00 RUR
Благодаря услуге SMS-информирования вы всегда будете иметь актуальную информацию о состоянии вашего счета.
Также напоминаем, что в мобильном приложении Энерготрансбанка можно подключить PUSH-уведомления, которые по-прежнему будут приходить на русском языке.
Источник: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), 14 мая 2018 г.
Комментарий Банкиршы:
Хотелось бы понять, какова настоящая цель данного новшества в SMS-оповещении?
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