ГЕНБАНК приглашает на День открытых дверей, посвященный программам автокредитования



Уважаемые клиенты и партнеры!

14 апреля во всех отделениях АО «ГЕНБАНК» состоится День открытых дверей, посвященный программам автокредитования.

В этот день, Вы сможете узнать о действующих акциях, преимуществах программ автокредитования, получить ответы на интересующие вопросы. Кроме того, Вас ждет яркая презентация автомобилей от наших партнеров – автосалонов ООО «Автостар» и ООО «Автогруп Крым», в следующих отделениях:

  • ДО «Симферополь7» (295034, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 19А);
  • Центр обслуживания клиентов (295011, Республика Крым, город Симферополь, ул. Севастопольская, д.13);
  • ДО «Симферополь» (295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, д. 9/ ул. Чехова, д. 10).


На понравившийся автомобиль, специалисты ГЕНБАНКА на месте помогут рассчитать платеж и оформить кредит на выгодных условиях:

  • Автокредит «Классический» от 10 %* годовых, без дополнительных комиссий
  • Авторассрочка от 0%


Более подробную информацию Вы можете получить в ближайшем к Вам офисе АО «ГЕНБАНК» или по телефонам Единого Информационного Центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный), 8 (365) 255-02-55 (в Крыму).

* При условии приобретения автомобиля у партнера Банка до 30.06.2021 г. (согласно утвержденного Банком списка автосалонов-партнеров. Если автосалон не является партнером Банка, то процентная ставка от 11,5 % годовых.

При оформлении кредита на авто с пробегом ставка увеличивается на 1 %; При оформлении кредита без страхования приобретаемого автомобиля по рискам КАСКО ставка увеличивается на 2 %.



Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме