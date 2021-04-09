ГЕНБАНК приглашает на День открытых дверей, посвященный программам автокредитования

ГЕНБАНК приглашает на День открытых дверей, посвященный программам автокредитованияАвтокредит акция ГЕНБАНК
Уважаемые клиенты и партнеры!
14 апреля во всех отделениях АО «ГЕНБАНК» состоится День открытых дверей, посвященный программам автокредитования.
В этот день, Вы сможете узнать о действующих акциях, преимуществах программ автокредитования, получить ответы на интересующие вопросы. Кроме того, Вас ждет яркая презентация автомобилей от наших партнеров – автосалонов ООО «Автостар» и ООО «Автогруп Крым», в следующих отделениях:
- ДО «Симферополь7» (295034, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 19А);
- Центр обслуживания клиентов (295011, Республика Крым, город Симферополь, ул. Севастопольская, д.13);
- ДО «Симферополь» (295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, д. 9/ ул. Чехова, д. 10).
На понравившийся автомобиль, специалисты ГЕНБАНКА на месте помогут рассчитать платеж и оформить кредит на выгодных условиях:
- Автокредит «Классический» от 10 %* годовых, без дополнительных комиссий
- Авторассрочка от 0%
Более подробную информацию Вы можете получить в ближайшем к Вам офисе АО «ГЕНБАНК» или по телефонам Единого Информационного Центра 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный), 8 (365) 255-02-55 (в Крыму).
* При условии приобретения автомобиля у партнера Банка до 30.06.2021 г. (согласно утвержденного Банком списка автосалонов-партнеров. Если автосалон не является партнером Банка, то процентная ставка от 11,5 % годовых.
При оформлении кредита на авто с пробегом ставка увеличивается на 1 %; При оформлении кредита без страхования приобретаемого автомобиля по рискам КАСКО ставка увеличивается на 2 %.
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