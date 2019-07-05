Госпрограмма автокредитования от Кредит Урал Банка

Госпрограмма автокредитования от Кредит Урал БанкаКредит Урал Банк (КУБ) госпрограмма автокредитования
Кредит Урал Банк представляет автокредит «КУБ-Авто+10» на приобретение новых легковых автомобилей в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Оформить кредит на приобретение автомобиля в рамках гос.программ можно на следующих условиях:
- Первоначальный взнос - От 10%.
- Минимальная сумма кредита – 50 тыс. руб.
- Максимальная сумма кредита – до 80% от действительной рыночной стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 800 тыс. руб.
- Минимальный срок кредитования – 12 месяцев.
- Максимальный срок кредитования - до 5 лет.
- Плата за пользование кредитом - от 13,3% до 15,25% годовых.
- Минимальный уровень дохода – от 10,0 тыс. рублей.
Регионы постоянного проживания и регистрации заёмщиков, которые могут подавать заявку на кредит следующие:
- г.Магнитогорск,
- г.Челябинск,
- Районы Челябинской обл. - г.Межгорье, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Карталинский,
- Районы Республики Башкортостан - г.Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Учалинский, Белорецкий.
Подробная информация об условиях кредитования — в отделениях Банка и по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933, 544 544. Подать заявку на оформление кредита можно на сайте Банка и в любом отделении Банка «КУБ» (АО).
Источник: Кредит Урал Банк, 04.07.2019
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