Госпрограмма автокредитования от Кредит Урал Банка



Кредит Урал Банк представляет автокредит «КУБ-Авто+10» на приобретение новых легковых автомобилей в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Оформить кредит на приобретение автомобиля в рамках гос.программ можно на следующих условиях:
  • Первоначальный взнос - От 10%.
  • Минимальная сумма кредита – 50 тыс. руб.
  • Максимальная сумма кредита – до 80% от действительной рыночной стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 800 тыс. руб.
  • Минимальный срок кредитования – 12 месяцев.
  • Максимальный срок кредитования - до 5 лет.
  • Плата за пользование кредитом - от 13,3% до 15,25% годовых.
  • Минимальный уровень дохода – от 10,0 тыс. рублей.

Регионы постоянного проживания и регистрации заёмщиков, которые могут подавать заявку на кредит следующие:
  • г.Магнитогорск,
  • г.Челябинск,
  • Районы Челябинской обл. - г.Межгорье, Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Карталинский,
  • Районы Республики Башкортостан - г.Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Учалинский, Белорецкий.

Подробная информация об условиях кредитования — в отделениях Банка и по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933, 544 544. Подать заявку на оформление кредита можно на сайте Банка и в любом отделении Банка «КУБ» (АО).

Источник: Кредит Урал Банк, 04.07.2019




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