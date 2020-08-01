Информация о безопасности от БыстроБанка

Информация о безопасности от БыстроБанкаПластиковые карты БыстроБанк безопасность
Уважаемые клиенты!
Напоминаем, что сотрудники БыстроБанка не звонят клиентам с просьбой предоставить какую-либо конфиденциальную информацию - реквизиты карт, коды из SMS, пароли для систем удаленного обслуживания, а также не просят сообщить такую информацию «роботам».
Мошенники могут говорить о том, что по Вашей карте проведена подозрительная операция, что их звонок делается с целью помочь сохранить средства. Если Вам поступил подобный звонок или сообщение, не отвечайте на вопросы абонента, не перезванивайте ему, не совершайте никаких операций в банкомате по просьбе незнакомых людей. В такой ситуации незамедлительно звоните на горячую линию БыстроБанка 8-800-333-22-65.
Не устанавливайте на Ваши устройства программы для удаленного к ним доступа. Наши сотрудники никогда не предлагают установить такие программы (например, TeamViewer "Тимвьювер", AmmyуAdmin "Эммиадмин", AnyDesk "Энидеск"). Используйте антивирус от заслуживающего доверия разработчика и устанавливайте обновления безопасности на все свои устройства.
Просим проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности.
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