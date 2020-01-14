Ищешь дешевый автокредит – приходи в офисы Промтрансбанка!Промтрансбанк автокредиты
Оформляй автокредит без КАСКО по ставке 13,9% в офисах Промтрансбанка.
Минимальный первоначальный взнос клиента - всего 10% от стоимости автомобиля. Кредит предоставляется на срок до пяти лет, а сумма кредита до - 1,5 млн. рублей. Можно приобрести как новый автомобиль в автосалоне, так и автомобиль с пробегом, например, по объявлению на сайте Авито.
Главным преимуществом кредита на приобретение автомобиля является то, что он предоставляется без оформления полиса КАСКО. Общая стоимость получения и обслуживания кредита снижается за счет отсутствия расходов по КАСКО.
Кредит предоставляется без каких либо посредников, то есть при оформлении денежные средства направляются непосредственно продавцу без комиссий.
Также отсутствуют требования по личному страхованию и страхованию GAP, что вкупе с вышеуказанными преимуществами, делают наше предложение наиболее выгодным на рынке.
Сделки купли-продажи б/у автомобиля с кредитом Промтрансбанка комфортны и безопасны:
- продавец не испытывает опасений за крупную сумму денег, т.к. она лежит на его счете в банке;
- покупатель не рискует, приобретая машину «с рук», так как банк гарантирует достоверность информации по приобретаемому транспортному средству.
Комментирует Айдар Мустафин, начальник Управления кредитования Промтрансбанка:
– Судите сами, в отделениях Промтрансбанка ставка по автокредиту составляет всего 13,9% годовых (оформлять кредит в отделении дешевле!). Главный плюс наших автокредитов — отсутствие страхования КАСКО и любых других дополнительных платежей. За счет этого снижается сумма кредита и он становится дешевле для клиента. Минимальный первоначальный взнос составляет всего 10% от стоимости автомобиля, максимальная сумма кредита 2 000 000 рублей, срок – 5 лет. У нас нет комиссий, личного страхования и страхования GAP.
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Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999- 999.
Мы рады видеть Вас в наших отделениях.
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